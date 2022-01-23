استرالي يخسر 90 كيلو من وزنه بعد طرده من عمله بسبب البدانة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف رجل أسترالي كيف تمكن من خسارة نحو 90 كيلوغرام من وزنه بعد أن تعرض للطرد من عمله نتيجة وزنه الزائد، على الرغم من أنه تكبد عناء السفر لمسافة 3000 كيلومتر للالتحاق بالعمل الجديد.

ونشر هاميش غريفين قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، والإحراج الذي تعرض له نتيجة إنهاء خدماته في وظيفته في حديقة العطلات Big4 في ستراهان، تسمانيا، مما ترك عائلته بلا مأوى.

وقال السيد غريفين إنه عمل في الوظيفة لمدة ساعتين فقط، حيث طلب منه صاحب العمل المساعدة في تحريك أريكة، ثم أخبره أنه غير لائق جسدياً لهذه الوظيفة، وكانت الإقالة قاسية بشكل خاص، حيث كان السيد غريفين في رحلة لإنقاص الوزن على مدار السنوات الثماني الماضية.

وفي حديثه إلى صحيفة ديلي ميل أستراليا، تحدث غريفين كيف خسر 90 كيلوغراما من وزنه بعد أن أدرك أنه بحاجة إلى إجراء تغيير، وكانت ولادة ابنه المحبوب فريدي، البالغ من العمر الآن ثمانية أعوام، هي ما جعله يرغب في التغيير.

وقال السيد غريفين "أقر بأنني كنت شخصاً بديناً لجزء كبير من حياتي، ولكن عندما أصبح لدي عائلة، أردت دائمًا أن أكون أفضل ما يمكن أن أكونه لعائلتي، لذا قبل 8 سنوات بدأت في رحلة إنقاص الوزن".

ويعتقد السيد غريفين أن صاحب الحديقة أهانه بالقول أنه أخفى حالته الصحية، وأكد صاحب الحديقة في بيان أن السيد غريفين أخفى حقيقة طبية لدى تقدمه لشغل الوظيفة. وتلقى السيد غريفين لاحقًا مشورة قانونية مفادها أن تصور وجود مشكلة طبية بدون دليل يمكن أن يكون أساسًا لقضية تمييز.

وأخبر صاحب المنتزه شبكة أي بي سي أن إقالة السيد غريفين كانت بسبب مشكلة صحية في مكان العمل بناءً على مخاوف من أن غريفين قد يضر نفسه في العمل.

وأوضح غريفين أنه كان قادرًا جسديًا على أداء جميع المهام المطلوبة لأداء وظيفته، وقال "إن حمل بضع كيلوغرامات إضافية، في رأيي، لن يمنعني ولم يمنعني طوال السنوات الثماني الماضية من القيام بواجباتي كمدير لمتنزه".

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