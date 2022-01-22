شاب سوري يلقي نفسه من فوق جسر عبدون في الاردن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام اردنية فيديو مروع لشاب من الجنسية السورية أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان، اليوم السبت، ولاتزال المعلومات غير متوفرة حول دوافع الشاب، والاسباب التي دفعته للاقدام على الانتحار.

وقال المصدر الأمني إن الشخص المنتحر يحمل الجنسية السورية، و تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى قبل أن يتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة.

و يبلغ طول الجسر حوالي 450 مترا ويرتفع عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متراً.

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