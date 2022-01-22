بلدة إيطالية من السماء تثير اهتمام العالم «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول رواد منصات التواصل في العالم، فيديو يوثق شكل بلدة ايطالية من السماء.

والتقط مصور إيطالي مشهدا مميزا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.

المصور الايطالي بيو أندري بيري، قام بتصوير البلدة صغيرة الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.

وبحسب «CNN»، التي أجرت حوارا مع المصور، قام الأخير بتصوير المشهد بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنه في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news