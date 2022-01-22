المغرب.. جلسة رقية شرعية تتحول إلى فاجعة.. أخرج روحها بدل الجن

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تحولت جلسة رقية شرعية إلى فاجعة في إحدى المدن المغربية، بعد تسبب زوج حاول الجلسة إخراج الجن من زوجته، لكنه أخرج روحها من شدة الضرب المبرح الذي تعرضت له الزوجة.



أوقف الامن المغربي، شخصا تسبب في مقتل زوجته، إثر تعريضها للضرب العنيف خلال جلسة الرقية بمنزلهما.

وبحسب صحيفة «هسبريس» الإلكترونية، فقد عمد الزوج إلى تعريض زوجته، وهي أم لخمسة أطفال، لضرب مبرح بداعي إخراج الجن من جسدها، قبل أن تسقط مغمى عليها، لكن الزوج لم يتوقف بل تمادى كثيرا فيما يفعله.

وبعد اكتشافه الحالة الحرجة لزوجته، سارع الزوج إلى نقلها إلى المستشفى لكنها وصلت جثة هامدة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، التي وضعه، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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