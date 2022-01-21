تجمد المياه في القريات شمال السعودية.. 3 درجات تحت الصفر (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، تجمد المياه في القريات شمال السعودية بعد تسجيل المحافظة 3 درجات تحت الصفر المئوي في ساعات الصباح الباكر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية” عبر حسابها بموقع “تويتر”، منظر مدهش للطرق التي تجمدت، فبمجرد أن تمشي عليها تشعر أنك تسير على لوح زجاج.

شاهد تجمد المياه في #القريات شمال #السعودية بعد تسجيل المحافظة ثلاث درجات تحت الصفر المئوي في ساعات الصباح الباكر



عبر : @aziz_e2030 pic.twitter.com/RFpz7NfThS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 21, 2022

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