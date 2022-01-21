جدّة تركية لديها 6 أولاد و18 حفيدا تحقق حلمها بالحصول على الثانوية العامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حققت سيدة مسنة تركية في ولاية أوردو التركية حلمها في نيل شهادة التعليم الثانوي بالرغم من بلوغها 84 عاما.

وفي تفاصيل هذه القصة استأنفت السيدة غوناش أونورما مشوارها التعليمي عام 2013، لتتمكن بعد قرابة 9 سنوات من الاجتهاد نيل الشهادة الثانوية، لتقرر بعد ذلك إكمال مشوارها التعليمي عقب دخولها دورة لمحو الأمية، ثم نالت في ديسمبر 2021، شهادة المرحلة الثانوية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لدى أونورما 6 أولاد و18 حفيدا، ولكنها استطاعت تسلم شهادة التخرج الثانوية، وقالت إن طموحها لن يتوقف عند هذه المرحلة بل انها وضعت هدفا جديدا لاستكمال مشوارها التعليمي والحصول على الشهادة الجامعية أيضا، مشيرة الى أنها "اضطرت لتعليق مشوارها التعليمي سابقا، بسبب ضيق الإمكانات المادية".

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