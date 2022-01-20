أمانة جدة تسترد أراضي حكومية بمساحة 27 ألف متر

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نفذت أمانة جدة، ممثلة في بلدية أبرق الرغامة، أعمال إزالة لتعديات مبانٍ عشوائية غير مرخصة، أقيمت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 27 ألف متر مربع في الحرازات ومريخ، حيث اتخذت حيالها الإجراءات النظامية، بالإزالة الفورية.

وأوضحت بلدية أبرق الرغامة أن التعديات على الأراضي الحكومية، كانت عبارة عن 14 من الغرف والأسوار المخالفة، والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية، مؤكدة أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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