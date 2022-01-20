مغامرة للهروب من 26 زنزانة في أبوظبي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تجربة فريدة تنتظر هواة أفلام المغامرة والإثارة والألغاز في أبوظبي من خلال «بريزن آيلاند»، التي تفتح أبوابها للجمهور بداية من السبت المقبل، 22 يناير الجاري، في أبوظبي مول، وتتيح لهم الدخول في سلسلة من المغارات تمتد لفترة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات.

وتستلهم «بريزن آيلاند» مفهومها من البرامج التلفزيونية «فور بويارد» و«ذا كريستال ميز»، حيث تعتمد فكرة المكان الذي يمتد على مساحة ألف متر مربّع، مقسمة على 26 زنزانة، وتحمل كل منها اسم فيلم عالمي وتستمد من مضمونه اللغز الذي تقدمه مثل «اينشتين» و«جرين ميل» و«ذا نيست»، ويتعيّن على الفرق المشاركة استخدام مهاراتهم ومواهبهم لحل الألغاز وجمع النقاط والعمل معاً كفريق لاستكمال جميع مراحل هذه المغامرة الخيالية، ويختلف تصنيف الألغاز تبعاً لمستويات الصعوبة من حيث اللياقة البدنيّة أو التخطيط أو التقنيات، فكل زنزانة تحمل عدداً مختلفاً من النقاط، وصممت لتتميز بطابع خاص يحفز الخيال والإبداع والعمل الجماعي بفضل تأثيراته الخاصة وتصاميمه ما يضمن للمشاركين قضاء تجربة فريدة يركزون من خلالها على إيجاد مفاتيح الزنزانات لكسب المزيد من النقاط والخروج منها.