عالم مصرى يبتكر روبوتاً طبياً يساعد الجراحين ويحمى من الأشعة.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الذى ابتكر روبوتاً طبياً يساعد الجراحين ويحمي من الأشعة، إن الهدف منه أن يكون فى كل غرف العمليات حول العالم، وأن الفكرة ببساطة أنه كان شغوفاً بالهندسة والعلوم، وكان مهتماً بأن يكون العمل القائم عليه له فائدة وتعم على المجتمع الذى يعيش فيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم" المصرية: "أثناء إعدادي للدكتوراه في إنجلترا انضممت لفريق بحثي بهدف ابتكار روبوت أو جهاز حديث يساعد الأطباء في تدخلات الأوعية الدموية بطريقة أدق، وأنا خريج هندسة من الجامعة الألمانية في القاهرة".

وقال: "الجهاز مكون من عنصرين رئيسيين، ويساعد الأطباء على إجراء العمليات الجراحية بعيدا عن الأشعة، وهذه النوعية من الأجهزة يكون فيها احتكار بالسوق، ونحن نستهدف أن ننتج جهاز قليل التكلفة يستطيع الجميع شراءه واستخدامه في غرف العمليات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news