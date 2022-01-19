السعودية.. اختلفا فقتل أحدهما الآخر فنفذت "الداخلية" حكم الإعدام في القاتل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفذت السلطات السعودية، الأربعاء، حكم الإعدام في حق سعودي قتل مواطنا آخر بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما بمدينة نجران.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس)، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الله بن محمد بن علي المري، الأربعاء، في مدينة نجران".

وذكرت أن التحقيق مع الجاني، وهو "سعودي الجنسية"، أسفر "عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً".

وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية.

ولم توضح السلطات مزيدا من التفاصيل عن تاريخ توقيف المتهم.

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