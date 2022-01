نجت بإعجوبة بعد أن غرقت سيارتها في نهر متجمد «فيديو»

تمكنت سيدة من النجاة بإعجوبة بعد تحطم الجليد اسفل سيارتها ولتغوص السيارة في مياه النهر المتجمدة.

وكانت السيدة تقود سيارتها فوق نهر متجمد في مقاطعة أوتاوا الكندية، بحسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأربعاء.

وتمكنت المرأة من الخروج من السيارة إلى سكح الماء حيث تم سحبها عبر قوارب «الكاياك» التي تستخدم في السباقات والترفيه، واستخدم السكان حبلا لسحبها إلى بر الأمان، ونقلها إلى المستشفى.

والغريب أن المرأة تواجه المرأة الاستعمال الخطير للسيارة، بحسب ما قالت الشرطة التي حذرت الناس من خطورة الجليد.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX