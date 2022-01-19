«فيراري أبوظبي» و«وارنر براذرز» تسجلان رقمين قياسيين جديدين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجلت كل من «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» رقمين قياسيين جديدين في «غينيس» للأرقام القياسية خلال احتفالات موسم الشتاء، وذلك لأكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة، وأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة. وشارك الضيوف من جميع الأعمار، حيث استمتعوا بالأجواء الاحتفالية، وأمضوا أوقاتاً ممتعة مع أجمل الألعاب والمرافق الترفيهية والعروض والفعاليات المميزة.

وباستخدام مجموعة متنوعة من أقلام التلوين، شارك الضيوف في تلوين لوحة عملاقة تضمنت عدداً من الأعمال الفنية التي جسدت احتفالات عالم فيراري أبوظبي ومرافقها الاستثنائية، لتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة. ونجحت عالم فيراري أبوظبي في تسجيل رقم قياسي عالمي بمشاركة 4826 ضيفاً، وكسر الرقم السابق الذي سُجل بإسهام 2462 مشاركاً.

وفي عالم وارنر براذرز أبوظبي، قام الضيوف بتدوين معايداتهم على بطاقة ضخمة لتسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة، وكسر الرقم السابق الذي سُجل بمشاركة 16 ألفاً و707 أشخاص، ونجحت عالم وارنر براذرز أبوظبي في تسجيل رقم قياسي عالمي بـ20 ألفاً و482 مشاركة خلال موسم الشتاء. كما تحولت عالم وارنر براذرز أبوظبي إلى أرض من العجائب الشتوية من خلال التصاميم والإضاءة الاحتفالية خلال فعالية «موسم الشتاء».

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