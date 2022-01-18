روسيا تفرض غرامة على غوغل

المصدر: موسكو ■ رويترز

قالت محكمة في موسكو أمس، إنها غرّمت شركة غوغل التابعة لمجموعة «ألفابت» أربعة ملايين روبل روسي (52526 دولاراً) بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا، وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأميركي.

وزادت روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني. وامتنعت شركة غوغل عن التعليق. وقالت وكالة تاس للأنباء إنه تم تغريم غوغل بسبب إتاحته الوصول إلى روابط لمواقع محظورة.

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