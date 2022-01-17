وفاة جوردان كشمير في عمر الـ26 بطلة "and Pregnant 16"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أنباء مفجعة وحزينة نشرها "دينيس كشمير" والد بطلة مسلسل 16and Pregnant معلناً وفاة ابنته "جوردان كشمير" في عمر الـ26 عاماً.

وقد أعلن والد "جوردان كشمير" نبأ الوفاة أمس، الأحد، في بيان على فيسبوك، كتب فيه بجانب صورة بالأبيض والأسود لـ"جوردان" قائلاً: "تلقيت الليلة الماضية مكالمة لا يريدها أي والد على الإطلاق".

وتابع: "لقد توفيت ابنتي الحبيبة الكبرى "جوردان"، وعمرها 26 سنة فقط. قلوبنا محطمة حقاً. لا أريد أن يمر أي والد بفقدان ابنه على الإطلاق."

وأضاف "دينيس": "أرجوكم احتفظوا بأفراد عائلتي في صلواتكم ونحن نبحر في هذه المأساة الرهيبة. يرجى تفهُّم واحترام خصوصيتنا في هذا الوقت. نحن محاطون بحب ودعم أبنائنا، وحفيدتي وأفراد الأسرة."

وبحسب موقع Variety، لم يتم تأكيد سبب وفاة "جوردان" التي توفيت في ولاية ماريلاند.

وظهرت "جوردان" وصديقها السابق "ديريك تايلور" وابنتها "إيفي" في حلقات الموسم الخامس من مسلسل الواقع 16and Pregnant عام 2014 على قناة MTV، حيث سردت الحلقات معاناتها مع التشرد والتوظيف. وقد ظهرت القصة المفجعة للوالدين الصغار في العرض، حيث كانا بلا مأوى بينما كانت "جوردان" تستعد للولادة، حيث لم توافق عائلتها على علاقتها مع "ديريك"، مما أدى بهم بشكل أساسي إلى التبرؤ من المراهقة الحامل آنذاك.

هناك، لعبت دور البطولة إلى جانب عائلتها وصديقها السابق "ديريك تايلور"، الذي انفصلت عنه في النهاية بعد انتهاء الجزء الخاص بها من المسلسل.

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