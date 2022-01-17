كاميرا مراقبة تكشف ممرضة تقوم بـ"فعل مخجل".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في باليرمو، بعدما ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تقوم بـ"فعل مخجل"؛ حيث كانت تتعمد إفراغ محتوى حقنة التطعيم، ثم تتظاهر بحقن اللقاح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الممرضةَ وهي تُفرغ محتوى إبرة تحتوي لقاح كوفيد-19 خارج ذراع الشخص الذي يفترض أنه سيحصل على التطعيم.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة بتهمة التظاهر بإعطاء لقاحات كوفيد-19، لمناهضي التطعيم، ليتمكنوا من استخدام الشهادات الصحية الرسمية للسفر، ودخول المقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام في البلاد.

واستخدم المحققون كاميرا خفية لتصوير ممرضة تبلغ من العمر 58 عامًا، تعمل في مركز للتطعيم في باليرمو.

ووفق الشرطة الإيطالية؛ فإنه جرى اعتقال الممرضة بتهمة التزوير، والامتناع عن إعطاء اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت مصادر في الشرطة الإيطالية قد قالت لوسائل إعلام محلية: إن المناهضين للقاحات يدفعون ما يصل إلى 300 يورو مقابل الحصول على "المرور الأخضر"، الذي فرضته الحكومة في ديسمبر الماضي كشرط لدخول جميع الأماكن العامة.

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