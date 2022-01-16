الكويت.. تطورات جديدة في قضية قاتل «فرح»..وضع جهاز تتبع في سيارتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أجلت محكمة الاستئناف اليوم الطعن المقدم في القضية الثانية لقاتل المواطنة «فرح أكبر»، بتهمة الخطف ووضع جهاز تتبع في مركبتها على الحكم الصادر بحبسه 15 سنة، وتغريمه 5 آلاف دينار إلى جلسة 30 يناير للاطلاع.

وبحسب صحيفة «القبس» كان دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، قد أكد في دفاعه توافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبيناً أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازاً إلكترونياً في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها وقد استطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة، فقام بالذهاب إلى مكان الواقعة، وانتظر في مكان قريب من موقع سيارتها، وما إن رآها وبمجرد صعودها إلى سيارتها حتى قام بفتح باب مركبتها عنوة.

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