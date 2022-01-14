كلمة إخلاء على مدخل مقبرة بحي في جدة تثير الجدل.. و«الأمانة» توضح

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أثار تداول صورة كُتبت عليها كلمة «إخلاء»، على مدخل مقبرة حي الكندرة بجدة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مغردون عن استيائهم من هذا الأمر مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

وبحسب صحيفة عكاظ، كشفت مصادر، أن أمانة جدة سارعت إلى معالجة الحالة وطمس الكلمة، ووصفت الأمر بأنها «خطأ» جرى تعديله.

وأوضحت المصادر بأن الخطأ غير مقصود، بإدراج المقبرة ضمن المواقع المقرر إزالتها، ضمن عدد من المواقع يجري التعامل معها في جدة في العشوائيات وبعض المناطق.

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