ميجان فوكس تشرب من دم جان كيلي .. لإعلان زواجهما !

المصدر: د ب ا

أعلنت الممثلة الأمريكية ميجان فوكس خطوبتها من صديقها مغني الراب ماشين جان كيلي، بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ميجان / 35 عاما/ أعلنت نبأ الخطوبة أمس الأربعاء من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين جان لها على صفحتها على تطبيق انستغرام لمشاركة الفيديو.

وأشارت ميجان إلى أن الخطوبة تمت أمس الأول الثلاثاء.

وقالت ميجان في منشور أسفل الفيديو إنها قامت هي وماشين / 31 عاما/ «بشرب دم كل منهما الآخر» للاحتفال بهذه المناسبة.

وهذه تعد ثاني خطوبة لميجان، حيث أنها خطبت وتزوجت الممثل براين اوستن عام 2010.

وبعد زواج دام 10 أعوام، أعلن الاثنان انفصالهما في مايو 2020. ولدى الاثنان ثلاثة أبناء نوح 9 أعوام، وبودي 7 أعوام، وجيرني 5 أعوام.

ولدى ماشين جان ابنة 12 عاما، من علاقة سابقة.

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