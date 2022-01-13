الكويت..العثور على الطالبة المصرية المتغيبة مختبئة في أحد المساجد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر رجال الأمن في الكويت على طالبة مصرية تغيبت عن بيت والديها منذ صباح يوم امس الثلاثاء، وكان والدها قد تقدم ببلاغ اختفاء ابنته وعد قدرته على التواصل معها.

وأفادت صحيفة " القبس" أن الجهات الامنية عثرت على ياسمين محفوظ المتغيبة، مختبئة داخل احد المساجد بمنطقة البدع.

وكانت الطالبة ياسمين قد خرجت في الساعة التاسعة صباحاً من شقة أسرتها بمنطقة حولي لأداء الاختبارات في احدى المدارس الخاصة ولم تعد من وقتها.

ووفق مصدر أمني فإن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرا الى ان رجال المباحث فتحوا تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الواقعة، ودوافع تغيبها، واختبائها داخل المسجد.

وكان والدها قد تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة النقرة، وابلغ عن تغيب ابنته، وسجلت قضية بالواقعة، وأحيلت الى رجال المباحث للتحري عن الواقعة.

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