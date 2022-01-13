الصين..حادث سيارة «لايصدق» وثقته كاميرات المراقبة «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وثّقت كاميرات مراقبة في أحد شوراع مدينة تشونغ تشينغ الصينية الصين، ما وصف بأنه أغرب حادث انقلاب سيارة شهدته البلاد.

ويظهر فيديو قصر كشف عنه الشرطة الصينية مجريات حادث خطير انقلبت فيه السيارة في الهواء فوق ثلاث مركبات، قبل أن تهبط مستوية وسطَ السيارات، وفي موقف صحيح في احد مواقف السيارات، ولم يصب أحد من ركاب السيارة.

الفيديو نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تظهر سيارة يفقد سائقها السيطرة؛ ليصطدم بالرصيف، قبل ان تنقلب مركبته فوق ثلاث سيارات كانت واقفة في المكان بشكل نظامي.

وفي المقطع تظهر السيارة وهي تقف في الفراغ بين المركبات الثلاث وأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها، حسب «سكاي نيوز عربية».

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة؛ بينما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة المنقلبة.

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