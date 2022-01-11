مصر.. امرأة تبتز عشرات الرجال والنساء على فيس بوك

المصدر: القاهرة - متابعات

باشرت النيابة المصرية التحقيقات مع فتاة بمحافظة الدقهلية، لاتهامها بابتزاز عشرات الرجال والنساء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإرسال صور ورسائل خادشة للحياء من أجل الحصول على أموال منهم مقابل وقف نشر تلك الصور.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن السلطات الأمنية في المنصورة تلقت العديد من البلاغات بحق امرأة تدعى "علياء"، 36 سنة، وتقيم بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، تفيد بقيامها بابتزازهم وتهديدهم عن طريق صور وفيديوهات مركبة وتهديدهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحايا باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت من تحديد هوية المتهمة ومكان الرسائل الصادر منها التهديدات، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من تنفيذ قرار النيابة العامة وضبط المتهمة.

وبالفحص تبين أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، فيما تولت نيابة ثان المنصورة التحقيق في الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news