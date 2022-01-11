مليون مريض سكري في السعودية مهددين ببتر أقدامهم «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، خالد إدريس، إن نسبة بتر القدم في المملكة عالية جدًا، من أعلى دول العالم، مشيرًا إلى أنه الآن بصدد الانتهاء من دراسة علمية وإحصائيات يجمعها منذ نحو 14 عامًا وتشمل 3 آلاف مريض، والتي تؤكد وجود ما بين 30 إلى 40 ألف حالة بتر في السنة.

وأضاف إدريس، لبرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن سبب هذا الرقم الكبير هو عدم وجود ما يكفي من أطباء القدم والكاحل في المملكة لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الصاعقة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مليون سعودي مهددين بالبتر.

وتابع: «إحصائيات وزارة الصحة تقول إن 4 ملايين مواطن مصابين بالسكري في المملكة، وربع هؤلاء المصابين مهددين بالبتر إذا لم نبدأ بالتوعية والتثقيف والتدريب والتعليم بشأن السكري».

قد تكون من أسباب اللجوء للبتر..

طبيب يوضح خطورة تدفئة القدمين على مرضى السكري@DrKhalidEdrees#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CaTdwGwEcz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2022

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