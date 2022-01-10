أشهر عازف "كولة" في الوطن العربي يفقد صوته

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فقد عازف الكولة عبد الله حلمي، صوته نهائيا، بسبب معاناته مع سرطان الحنجرة.

وكشف الملحن أحمد طارق يحيى، تطورات الحالة الصحية لعبد الله حلمي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: "اتربينا على أغاني محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين.. عبد الله حلمي".

وأضاف: "من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي.. تاريخه كبير جدا ولعب مع مطربين كتير جدا وفي أغاني كلنا بنحبها وعمرنا ما شفناه وبجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج من أي مود كئيب".

وذكر: "عم عبد الله ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية فقد نعمة الكلام وبالتالي العزف على آلته. قد ايه صعب أن الواحد مايعرفش يتكلم بس الأصعب أن عمره كله اللي أفناه ف اتقان آلته اللي هي أكل عيشه.. يروح في لحظة منه".

وتابع: "انا متأكد أن دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها مش نهاية لطموحه وعزيمته ولكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسئلوا عليه وتزوروه كل اما تفتكروا وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".

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