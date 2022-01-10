جريمة بشعة في سوريا.. الام تتعرض للضرب ورضيعها في خزان المياه

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

كشفت الجهات الامنية السورية عن جريمة بشعة اودت بحياة طفل رضيع عمره 6 اشهر، في قرية " كفراع" في ريف مدينة حماه.

وبحسب عدد من المواقع المحلية فقد عثر على رضيع غارق في خزان مياة البيت، بعد تعرض والدته للضرب من قبل رجل اقتحم البيت بغرض السرقة.

وأفادت مصادر أن اللص الذي دخل إلى المنزل قام بضرب الأم التي غابت عن الوعي، ثم قام برمي الطفل في خزان المياه، وبعد استيقاظ الام وعدم عثورها على الولد، اعتقد الجميع انه غرض اللص هو خطف الرضيع، وتم تقديم بلاغ بهذا الخصوص.

لكن بعد ايام تم العثور على جثة الرضيع، وأفاد الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفل هو الغرق ولا يوجد عليه آثار عـ.ـنف.

كما تم الكشف على الأم من قبل الطب الشرعي وتبين وجود سحجات على الناحية القفوية من الرأس وجرح على الحاجب وهي الامكنة التي تعرضت له الام لضربات اللص، وتواصل الجهات الامنية تحقيقاتها لاستبيان النتائج النهائية لهذه الجريمة البشعة.

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