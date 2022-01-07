"أم بشير" تكشف تفاصيل فقدانها لبصرها على يد طبيب القصيم (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

روت "أم بشير" إحدى المتضررات في حادثة طبيب العيون الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص بالعمى في مستشفى بالقصيم تفاصيل فقدانها لبصرها.

وقالت أم بشير خلال لقائها على قناة الإخبارية السعودية، إنها في البداية ذهبت لطبيب عيون في مستشفى خاص وبعد فحصها شخصها بأنها تعاني من الماء الأبيض في عينها اليسار مع ارتشاح بسيط وتحتاج لعملية لسحب الماء الأبيض من العين.

وتابعت "أم بشير": "بعد يومين ذهبت لإجراء العملية، وقبل دخولي غرفة العمليات أعطاني الطبيب إبرة صعبة جدا شعرت بأن عيني ستخرج من مكانها، ثم دخلت لغرفة العمليات واستغرق الطبيب وقتاً طويلاً أكثر من ساعتين حتى أني قد استفرغت مرتين من التعب".

وأضافت حسب "المرصد" :” قال لي الطبيب إنه بعد الاستفراغ حدث نزيف في العين، وبعدها ذهب الطبيب والممرضات ما يقرب من العشر دقائق لمكان وتركوني وحدي، وعندما رجع قلت له أنا نفسيتي تعبت، ولم أخرج إلا قبل المغرب بنصف ساعة".

وأكدت أم بشير أنها كانت ترى كل شيء قبل العملية وكانت المياه البيضاء بسيطة ولم تؤثر على رؤيتها، وبعد يوم من العملية ذهبت إلى الطبيب فكشف عينها إلا أنها لم ترى أي شيء؛ ليرد عليها الطبيب أنها سترى بعد أسبوع.

وبعد مرور أسبوع، ذهبت أم بشير مرة أخرى إلى الطبيب وقال لها أن القرنية ملتهبة، وضغط العين مرتفع وأعطاها موعد بعد أسبوعين لأن لديه إجازة .

وقالت أم بشير أنها ذهبت بعد أسبوع ، وسألت على الطبيب فوجدته في المستشفى واكتشفت كذبه فرفضت الدخول له، واصفة شعورها بالقول "تعبت كثير .. وعيني خربت".



فيديو | طبيب في منشأة خاصة يتسبب بإصابة 6 أشخاص بالعمى في #القصيم..



وإحدى المتضررات تروي تفاصيل فقدانها لبصرها#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/rSaBpuTcsf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

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