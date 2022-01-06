وزير أردني يكشف عن أب يجبر أطفاله على التسول ويضربهم "بالبربيش" إذا رفضوا !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح اليوم عن قضية اجبار والد لأطفاله على التسول لتأمين احتياجات شخصية له، وفي حال لم يقوموا بجمع المال يضربهم "بالبربيش"، وأكد الوزير أنه في طريقه لأحد المراكز لبحث القضية والوقوف عليها، قائلا " الإنسانية انتفت في هذا الوضع".

وشدد المفلح على أن التسول أصبح مهنة وليس حاجة، مشيرا إلى أن ارقام وزارة التنمية حول ضبط المتسولين تجاوزت 16 الف منهم 60 - 70%، مكررين، منوها الى أن ذلك يشير لعدم وجود قوانين رادعة.

وقال المفلح عبر إذاعة "أمن إف إم" التابعة للأمن العام الأردني، إن عدد الجمعيات الخيرية في الأردن المسجلة أكثر من 6500 جمعية نصفها مسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف، أن دور مدراء التنمية الاجتماعية في المحافظات متابعة الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن هناك جمعيات ترفع لها القبعات وهناك جمعيات لا تعمل.

ودعا المواطنين في حال الطلب منهم التبرع لأي جهة التأكد من وجود موافقة من وزارة التنمية للتبرعات، مشيرا الى أنه سيتم التأكيد على الجمعيات بإرفاق ​الموافقات.

ونبه المفلح الى أن التسول الالكتروني اصبح أكثر من التسول الموجود في الشوارع، كما أن المواطن الأردني بطبيعته عاطفي ويحب أن يعطي أو يقدم الخير.

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