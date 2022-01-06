سائق «مجنون» يقود سيارته على خط قطار إسطنبول..«فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق وصف «بالمجنون»، حيث كان يقود سيارته على طول خط القطار الداخلي «الترام» بسرعة كبيرة، وكاد ان يتسبب بكارثة لو تصادف مرور القطار الذي ينقل المئات من الركاب في مثل الوقت الذي وقعت فيه الحادثة.

وأظهرت لقطات المراقبة في اسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول الخط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.

وتلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.

A driver has wrongly made his/her way to the tram rails and then got trapped somewhere along the railway until a tow truck came to move the car out of the rails in Fatih district of Istanbul, Turkiye. pic.twitter.com/U56nQt1wX3 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 5, 2022

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