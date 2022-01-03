قرار جزائري بتحويل حبوب دواء شهير إلى تحاميل للحد من استعماله للهلوسة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت وزارة الصحة الجزائرية تحويل دواء «ليريكا» إلى «تحاميل بدل الأقراص»، عقب تفشي استعماله كحبوب هلوسة من طرفمن شباب خلافا لغرضها الأساسي كمسكّن للألم.

وجاء في بيان الوزارة بحسب عدد من وسائل الاعلام المحلية، أنه «ابتداء من نفاذ كمية الأقراص الموجودة في الصيدليات، سيتم استبدال الدواء في الوصفات الطبية بالتحميلات مع بقاء جميع الإجراءات السابقة أثناء وصف هذا النوع من الدواء سارية المفعول».

وتعتبر حبوب «ليريكا» في الأساس من الأدوية الطبية التي تستخدم في تخفيف الألم وفي حالات الصرع، ولكن مع سوء الاستخدام وتكراره دون الرجوع للطبيب يمكن أن يدمنها الجسم وتحتاج لعلاج للتخلص منها.

وتستطيع المادة الفعالة داخل الحبوب أن تقوم بالتأثير على النشاط الكهربائي النهايات العصبية في الدماغ، واستخدام هذه الحبوب الأساسي يكون في حالات الصرع، وبالتالي تقوم حبوب «ليريكا» بتقليل النبضات الكهربائية وتقليل الشعور بالألم.

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