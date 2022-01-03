وفاة أم سورية وأطفالها الثلاثة اختناقا..أرادوا قليلا من الدفء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم، بسبب استنشاقهم أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم، في قرية جنوبي لبنان.

وقال المسؤول بجمعية "الرسالة للإسعاف الصحي"، وهي منظمة إغاثية، يوسف الدر، إنه تم نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف أن الأم استخدمت الفحم لتدفئة أولادها في ليلة باردة، وقال مسؤول بمستشفى الفقيه، إن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا.

ويقيم في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، نحو 1.5 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد في بلادهم.

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