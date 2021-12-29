«ماركت أو تي بي».. أطيب المأكولات وأروع الحفلات في «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل «اتصالات ماركت أو تي بي»، وجهة التسوق بمهرجان دبي للتسوق، تقديم التجارب المميزة في «حديقة البرج»، وسط مدينة دبي. وتتيح الفعالية تجربة أطيب المأكولات، والاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية الممتعة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال من المواطنين والمقيمين المشاركين، والتعرف إلى الأزياء والنكهات الفريدة. وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس «كوفيد-19».

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