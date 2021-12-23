مذيع تركي شهير يصفع زميله خلال لقاء تلفزيوني «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الاستياء، بعد قيام مقدم برامج شهير في تركيا بصفع زميله في القناة، وهو مهندس صوت خلال لقاء تلفزيوني مع مسؤولة حكومية

ويوثق مقطع الفيديو قيام المذيع علي ساريكايا، بصفع مهندس الصوت أمام الجميع بطريقة مهينة، وعلى الرغم من اعتذار ساريكايا، إلى أن الامر لم يوقف موجة الغضب والانتقاد في وسائل الإعلام التركية.

ووفقا لعدد من الصحف المحلية التركية، حدثت الواقعة خلال مقابلة مع رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية، فاطمة شاهين. وأظهر مقطع الفيديو، كيف كان مهندس الصوت ويدعى أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل الصوت في سماعات الأذن الخاصة بهاتف المذيع محرم ساريكايا، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء.

وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الهاتف، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.

Burada tokattan sonra olanlar var. Saldırıdan sonraki tavırları da garip. Hiç bir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etmeleri de tuhaf. pic.twitter.com/UhWlykmUd3 — Serhat Uçak (@serhatucak) December 19, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news