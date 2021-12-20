هكذا كشف زوج بريطاني خائن نفسه.. الزوجة فضحته على «تيك توك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما وهو مع امرأة أخرى في غياب الزوجة.

و ذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن سيدة نشرت مقطع فيديو لزوجها على «تيك توك»، قالت فيه إنه يخونها.

وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره. بحسب موقع «سكاي نيوز».

والتقطت الكاميرا الرجل مع امرأة وهي تهرج من باب البيت ليودّعها بكل رومانسية، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها.

وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التي ذهبت في رحلتها من دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.

ونشرت الزوجة مقطع القبلة على «تيك توك»، قائلة: «زوجي يخونني أمام الكاميرا التي ثبتها بنفسه».

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التي أظهرت حقيقته.

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