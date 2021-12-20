مختل يقتحم حماما نسائيا في المغرب ويثير فوضى عارمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وسائل إعلام مغربية، أن شخصا في حالة غير طبيعية اقتحم حماما للنساء في منطقة بويزكارن التابعة لولاية كلميم وادنون.

ونقلت مواقع محلية عن مصادر أمنية قولها إن "الواقعة خلفت هلعا وخوفا رهيبا في نفوس كل النساء المتواجدات حين وقوع الواقعة داخل الحمام النسائي".

وأشار إلى أنه لم يعرف بعد أسباب ودوافع اقتحام الشخص المذكور للحمام، إلا أن المصادر أكدت أن الشخص كان في حالة هيستيرية وفاقد للوعي.

وانتقلت العناصر الأمنية إلى المكان حيث تم توقيف المرتكب ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة في انتظار التحقيق معه ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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