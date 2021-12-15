"عروس الموتوسيكل".. دخلت حفل الزفاف على دراجة نارية والعريس خلفها

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ولت الأيام التي كانت تظهر فيها العرائس بنظرة خجولة في يوم زفافهن.

في الوقت الحاضر، عرائس العصر الحديث يكسرون الصور النمطية ويدخلون بشكل كبير إلى حفلات الزفاف الخاصة بهن بدلاً من روتين "المشي إلى المسرح" القديم مع تشغيل "أغنية الدخول" التقليدية في الخلفية.

تُظهر إحدى هذه الحوادث عروسًا تسرق الأضواء وهي تركب دراجة بخارية لحضور حفل زفافها بينما ركب عريسها المقعد الخلفي وراءها.

وبحسب ما نشرته الصحف الهندية، فقد أقيم حفل الزفاف في قرية في فيروز آباد في ولاية أوتار براديش يوم الاثنين الماضي، حيث فاجأت العروس، وتدعى كاجال، الجميع عندما وصلت إلى الحفل وهي تقود دراجة نارية (الموتوسيكل) بعد أن أقنعت العريس راهول بالركوب في المقعد الخلفي حتى وصلا إلى منصة الزفاف.

وبينما كانت العروس كاجال تقود الدراجة البخارية، استقبل الناس الزوجين بالتصفيق والزهور، بينما بدا الآخرون متفاجئين.

وذكرت العروس أن الفتيات لسن أقل من الرجال، وأنها فعلت ذلك لجعل حفل زفافها فريدًا من نوعه، حيث لقد اصطحبت عريسها إلى منصة الزفاف بنفسها.

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