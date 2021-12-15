«يوم في المحمية».. رحلات تثقيفية بيئية للعائلات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة برنامج «يوم في المحمية»، موزع على أربعة مواقع تابعة لها في مواعيد محددة، في الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الجاري، هي: مركز خور كلباء لأشجار القرم، مركز واسط للأراضي الرطبة، حديقة بحيص الجيولوجية، محمية المنتثر، ويستهدف البرنامج العائلات من مختلف الجنسيات، بما يسهم في إشراكها في البرامج البيئية والمجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي لدى العائلات.

وقالت رئيس الهيئة هنا سيف السويدي: «يهدف برنامج يوم في المحمية إلى المساهمة في تعريف مختلف فئات المجتمع بأهمية المحميات الطبيعية والمراكز التابعة لها في إمارة الشارقة، التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وإثراء ثقافة السياحة البيئية المستدامة، وإبراز المحميات والمعالم البيئية في الشارقة».

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