قتلت زوجها طعنا لسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت محافظة الدقهلية المصرية جريمة بشعة ارتكبتها شابة مصرية بحق زوجهاحيث طعنته إثر خلاف على تحضير العشاء، على الرغم من انه لم يمض على زواجهما أكثر 6 أشهر.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة «صدى البلد»، عاد الشاب المصري، عبد الخالق هشام عبد الخالق (25 عاما)، إلى منزله، ووقعت مشاجرة بينه وبين زوجته انتهت بمقتله على يدها باستخدام سكين المطبخ.

وكشفت التحريات والتحقيقات حيثيات الواقعة واعترافات الزوجة فاطمة (22 عاما) بقتل زوجها، حيث أشارت الشابة إلى أن «زوجها سألها عن تحضير العشاء، فأخبرته أنها لم تقم بتحضير الطعام نظرا لعدم توفر مال يكفي وأنه خرج صباحا ولم يترك لها مصروفا للمنزل، فنشبت مشادة بينهما وقام بضربها، فدخلت المطبخ وتبعها المجنى عليه يرغب في ضربها مرة ثانية، فاستلت سكينا وغرستها في صدره، وهربت واختبأت بمنزل والدها بنفس القرية، لكن تم القبض عليها»، مؤكدة أنها «لم تقصد قتله لكنها كانت تدافع عن نفسها وتبعده عنها».

وأوضحت أسرة الشاب الضحية أنهم شاهدوا الزوجة فاطمة تخرج سريعاً من المنزل وتجري، فدخلوا إلى شقتها ووجدوا ابنهم عبد الخالق مقتولا بسكين في صدره وغارقا في دمه، وعلى الفور قامت أسرة الشاب الضحية بنقله إلى مستشفى بلقاس المركزي، لكنه توفي فور وصوله المستشفى ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

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