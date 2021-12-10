ثوان مُرعبة.. الشرطة تنشر فيديو لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في الجيزة (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة يرصد لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار فيفي محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وقال مصدر أمني إن الشاب ظل واقفا على حديد التكييف المثبت على شرفة منزله، لمدة قاربت 5 ساعات، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه.

وأوضح المصدر أن عملية الإنقاذ شارك فيها 4 لواءات شرطة و20 ضابطا وعدد من أفراد الأمن، إضافة إلى رجال الحماية المدنية والإنقاذ بوزارة الداخلية.

وكان الشاب قد هدد بالانتحار قفزًا من شرفة مسكنه بالطابق السابع، دون أن يعرف أحد الدوافع التي قادته لذلك، وسط حالة من ذهول وصراخ أهالي المنطقة.

وحسب "مصراوي" أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، التي تحركت على الفور وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل.. وسط محاولات لإقناع الشاب عن طريق مكبر الصوت للعدول عن قراره في الانتحار.

وقامت القوات بوضع بالون ضخم أسفل العقار حفاظا على حياة الشاب حال قيامه بالقفز من شرفة مسكنه في الشارع، بينما صعدت قوة من رجال الشرطة، للشقة محل سكن الشاب، وتمكنوا من الدخول وإنقاذ حياته، قبل القفز في الشارع.



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