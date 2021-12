أميركي يتسلق أشهر شجرة ميلاد في نيويورك ويشعل النار فيها (فيديو)

في حادث صادم شهدته مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، تسلق رجل أشهر شجرة ميلاد في مدينة نيويورك الاميركية وقام بإشعال النار فيها.

وتظهر مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي ألسنة اللهب والدخان الذي تصاعد من الشجرة التي تحمل اسم «All-American»، وتوضع سنويا خارج مبنى مقر شبكة «فوكس نيوز».

وكشفت مصادر في الشرطة المحلية إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل ولم يتسبب في أي إصابات، مشيرة إلى أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما وضع رهن الاحتجاز لصلته بالحريق. لكن السلطات لم تحدد هويته ولم تقدم أي تفاصيل عن الحريق.

يذكر أن شجرة التي يبلغ ارتفاعها 50 قدما، وتحتوي على 10 آلاف قطعة زينة مزخرفة و100 ألف مصباح، وأضيئت يوم الأحد الماضي.

The Christmas tree outside of Fox News has caught on fire. pic.twitter.com/No7SVK0JeF