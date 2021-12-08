كهربائي ألماني يخصي 8 رجال على طاولة مطبخه .. «بناء على طلبهم!»

المصدر: د.ب.أ

أدان القضاء كهربائيا ألمانيا بتهمة الاعتداء الجسيم والخطير على عدد من الرجال بعد ان قام بإخصائهم «بناء على طلبهم»، وتسبب بمقتل أحدهم.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة في ميونيخ قضت بسجن الكهربائي الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، ثمانية أعوام ونصف.

وكانت النيابة اتهمت الرجل في البداية بالقتل عن طريق الإهمال، لكنها أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق. وأفادت الوكالة بأن الكهربائي اعترف أثناء المحاكمة بعرض خدمة «الإخصاء على مواقع الإنترنت السادية»، وقال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودا مقابل ذلك.

وأثناء المحاكمة، صرح المتهم بأنه أجرى العمليات على طاولة مطبخه، وأخبر ضحاياه بأنه محترف طبي مدرب.

وأشار إلى أنه قام بخصي 8 رجال بين يوليو 2018 ومارس 2020، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد أيام من إجرائه عملية جراحية له، حيث عثرت الشرطة على جثة القتيل في صندوق بعد ثلاثة أسابيع.

وكان المدعون قد طالبوا بالسجن 11 عاما بسبب إصابات جسدية خطيرة أحدثها الكهربائي لمراجعيه، فيما طلب محاموه بالحكم عليه بما لا يزيد عن سبع سنوات.

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