"ديزني" و"سوني" و"نتفليكس" و"ماكدونالد" تعاني بسبب مشاكل في خدمة "أمازون ويب"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

واجهت خدمة Amazon Web Services للحوسبة السحابية انقطاعًا كبيرًا في خدماتها، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وتقدم الشركة التابعة لأمازون خدمات الحوسبة السحابية لشركات كبرى مثل ديزني وسوني ونتفليكس.

وبحسب ما نقل موقع "فوربس"، فقد تم الإبلاغ عن نحو 27 ألف حالة انقطاع في أمازون ظهر أمس الثلاثاء، وفقًا لخدمة DownDetector التي تتعقب الانقطاعات عبر الإنترنت، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة في نفس الوقت تقريبًا لـخدمات أمازون ويب.

أشار الموقع إلى إن Disney+ وMcDonald’s وAmazon Prime Video وAmazon Prime Music وAmazon Alexa وRing – وكلها تستخدم أمازون ويب – كانت تعاني أيضًا من انقطاعات في الخدمة.

أبلغت Amazon Web Services عن زيادة معدلات الخطأ في أميركا الشمالية بدءًا من حوالي الساعة 11:30 صباحًا على لوحة معلومات الحالة الخاصة بها.

وكشفت أمازون أنها حددت سبب الانقطاع وهي "تعمل بنشاط نحو التعافي".

كما أعلمت مواقع Roku وRing عملائها بتوقف الخدمات.

وحتى الآن، فقد تم الإبلاغ عن 48 موقعًا على الإنترنت يعانون شكلًا من أشكال الانقطاع، وفقًا لموقع Down Detector.

وقد شهد عدد مماثل من مواقع الويب انقطاعًا في نوفمبر، من ضمنها سناب شات، وسبوتيفاي، وغوغل. في أكتوبر، شهد فيسبوك انقطاعات متعددة، بما في ذلك انقطاع لمدة 5 ساعات، شملت Instagram وMessenger وشركات تابعة أخرى. وقدرت تكلفة هذه المشكلات بأكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات. كما شهدت سناب شات انقطاعًا في أكتوبر.

وكانت خدمات أمازون ويب قد تعطلت أيضًا في نوفمبر 2020.

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