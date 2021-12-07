غرامة روسية جديدة على "غوغل" بسبب محتوى محظور

المصدر: موسكو - د ب أ

فرضت محكمة جزئية في موسكو غرامة جديدة على شركة "غوغل" بقيمة خمسة ملايين روبل (67181 دولارا) بسبب الامتناع عن حذف محتوى محظور.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الخدمة الصحافية لمحكمة منطقة تاجانسكي أن القاضي قرر تغريم غوغل بموجب مادة من القانون الإداري الروسي تتعلق بعدم تقييد الوصول إلى المعلومات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في وقت لاحق في قضيتين أخريين ضد غوغل، بالتهمة نفسها.

ويبلغ إجمالي الغرامات على الشركة حاليا 49 مليون روبل (أكثر من 658 ألف دولار).

وتفرض المحاكم الروسية غرامات متكررة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وتيك توك.

وتوجه السلطات للشركات اتهامات من بينها عدم حذف دعوات إلى تظاهرات غير مصرح بها أو نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال.

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