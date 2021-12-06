شابة بريطانية تنجو بأعجوبة من فك تمساح

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت شابة بريطانية إلى إصابات خطيرة بعد أن هاجمها تمساح وحاول سحبها إلى الماء، وقالت المراهقة أميلي أوزبورن واصفة التجربة المرعبة أن دماغها خلال الحادثة دخل في حالة من «النشاط المفرط».

وكانت أميلي تقوم بالتجديف في مياه ضحلة سريعة بنهر زامبيزي في زامبيا عندما هاجمها التمساح، وبجهد جهيد تمكن أصدقائها من إبعاد التمساح بعد أن «حاول جرها إلى الأسفل في دحرجة الموت المعروفة، من أجل إخضاع فريسته».

وقال والدها إن الجزء السفلي من ساقها مهروس بشكل سيء وإن هناك خلع في مفصل الورك وإن قدمها الأيمن مصابة إصابة سيئة.

ووصفت أميلي المحنة التي مرت بها، في شريط فيديو نشره المستشفى الذي تعالج فيه في زامبيا، قائلة: «أنت في الواقع لا تفكر في ذلك الوضع». وأضافت إن «الناس يقولون إنك ترى حياتك تمر أمام عينيك، لكنك لا تفعل ذلك، فكل ما يخطر على بالك هو: كيف أنجو من هذا الموقف؟ دماغك يدخل في مرحلة النشاط المفرط. كل ما في الأمر هو أنني كنت محظوظة جداً».

وأضافت: «أفهم الآن أن حياتك قد تنتهي بسرعة كبيرة»، وختمت قائلة: «أعتقد أن ما عليك فعله هو أنت تعيش حياتك بينما أنت قادر على ذلك ولا تدع حادثة واحدة تعيقك».

وقالت شركة «بوندو رافتنغ»، وهي الشركة التي نظمت رحلة التجديف، في بيان لها إن «ما حدث للآنسة أوزبورن- سميث هو حادث مؤسف وهو أول حادث من نوعه.

وقالت عائلتها في بيان لها إن وضع الفتاة مستقر لكنها تعاني من«اضطرابات وكوابيس متكررة». ويتم حالياً إعادتها إلى الوطن ونقلها إلى وحدة الصدمات في أحد مستشفيات لندن التعليمية.

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