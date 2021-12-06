أطفال يتسببون في خسائر بمدرستهم تقدر بـ150 ألف يورو

المصدر: إشفايلر - د ب أ

اقتحم ثمانية أطفال مدرستهم في مدينة إشفايلر الألمانية في عطلة نهاية الأسبوع وتسببوا في خسائر مادية هناك بقيمة نحو 150 ألف يورو.

وذكرت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم الاثنين أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عاما، هشموا زجاج نحو أكثر من 20 نافذة وبابا جديدة وأفرغوا عدة أسطوانات إطفاء وأشعلوا النار في قمامة، ثم أطفأوا النار بأنفسهم.

وبحسب بيانات الشرطة، لاحظ معلمون في موقف السيارات وجود ضوء في المبنى، وأمسكوا بالأطفال عندما خرجوا من المبنى. وتم تسليم الأولاد الثلاثة والفتيات الخمس إلى أولياء أمورهم، وإبلاغ إدارة المدرسة بالواقعة. وتجري الشرطة تحقيقاتها.

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