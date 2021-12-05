أردني يبني قمرة قيادة طائرة في منزله

المصدر: عمان ■ أ.ف.ب

قرّر محمد ملحس (أردني - 76 عاماً) بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله، لتحقيق حلمه بالتحليق في رحلات افتراضية من المنزل.

ويقول ملحس المتقاعد الذي عمل لمدة 35 عاماً في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمّان: «منذ الأزل كان الإنسان يتفرج على الطيور في عنان السماء ويحلم بالطيران بحرية».

وأضاف: «منذ كان عمري 10 سنوات، عندما كنت ألعب مع زملائي بالطائرات الورقية خلال العطل الصيفية المدرسية كنت أقول مع نفسي: كيف في استطاعة هذه الأوراق أن تحلق هكذا عالياً في السماء، منذ ذلك الحين تولدت عندي رغبة وحب للطيران».

وتابع «كان قلبي دائماً معلقاً في السماء، وحلمي أن أصبح طياراً لكنّ الظروف لم تسمح بذلك، إلا أن الشغف ظل في داخلي طوال حياتي».

بعد عام 2006 كان ملحس يطير افتراضياً من خلال برامج طيران إلكترونية، ثم انضم إلى منظمة عالمية تحمل اسم «فيرتشوال ترافيك ستيموليشن» تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه. ويضيف «كنا نطير إلى بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة ودبي وجدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص وبريطانيا والولايات المتحدة، نبقى أحياناً ست ساعات جالسين على أجهزة الكمبيوتر كما لو كنا نحلق برحلات حقيقية». وهو اشترى كل شيء من السوق المحلية. كما تحصل على الكراسي في القمرة من سوق الخردة، وهي كانت عائدة إلى حافلة.

• ملحس انضم إلى منظمة عالمية تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news