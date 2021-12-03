فهد بري يدخل فصلا دراسيا في إحدى مدارس الهند «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فوجيء طلاب أحد الفصول الدراسية في مدرسة هندية، بدخول فهد بري إلى الفصل ليهاجم الطلاب الذين هربوا بطريقة هستيرية، واستطاع الفهد الانقضاض على احد الطلبة، لكن الاخير استطاع النجاة بعدد من الجروح والاصابات في الذراع والظهر.

وقالت السلطات المحلية في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية «تشودري نيهال سينغ إنتر» في أليجاره قبل حوالي 30 دقيقة من التجمع الصباحي يوم الأربعاء الماضي، بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وقال الطالب المصاب لإحدى القنواة المحلية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، وفي اللحظة التي ابتعد فيها قام الحيوان بمهاجمته وعضه في ذراعه وظهره".

وقال مسؤولون محليون إن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته. وتمكنت سلطات المدرسة من حجر الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم.

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