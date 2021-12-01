"أنت كاتب الشارع باسمك؟".. جملة قتلت صاحبها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

روت شقيقة الشاب المقتول على يد جاره في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية، تفاصيل الواقعة مؤكدة أن أجهزة الأمن ما زالت تبحث عن المتهم الذي فر هاربًا بعد ارتكاب الواقعة.

وكانت عزبة رستم التابعة لمنطقة شبرا الخيمة شهدت الأربعاء الماضي، جريمة مفزعة عقب مشاجرة وقعت بين شابين، أقدم أحدهما على إثرها بالتعدي على الآخر بسلاح أبيض مطواة، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت شقيقة الضحية لموقع "القاهرة 24" إن شقيقها كان يتحدث مع أحد أصدقائه، وخلال ذلك طالبه المتهم بالانصراف من أمام منزله، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب جملة قالها له: "هو أنت كاتب الشارع باسمك؟"، ما أثار حفيظة المتهم فتعدى على إثرها على شقيقها بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفرّ هاربًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت شقيقة المتهم إن والدها ووالدتها توفيا منذ سنوات، وأن شقيقها كان هو العائل الوحيد للأسرة، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين أهالي المنطقة قائلة: "أنا مليش غيره ده كان سندي الوحيد أنا بقيت يتيمة بعده".

وأثبتت تحريات الشرطة أنه أثناء وقوف س.م، 37 سنة، أمام منزل وليد.ا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضايا أخرى، أقدم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض.

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