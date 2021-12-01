مصر.. واقعة مشاجرة جديدة بين موظف خدمة عملاء اتصالات ومواطن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تبادل مواطن مصري وموظف في خدمة العملاء بأحد فروع شركة الاتصالات بمحافظة الجيزة المصرية، الاتهامات بينهما، حيث تشاجرا في فرع أوسيم وأبلغا رجال الشرطة الذين حضروا وألقوا القبض على الاثنين وتمت إحالتهما إلى جهات التحقيق.

واتهم مواطنٌ موظفَ خدمةِ العملاء بالتعامل غير اللائق معه، وتعمد إهانته وضربه، بينما اتهم الموظفُ المواطنَ بضربه واستدراجه إلى خارج الفرع: قالي لو راجل اطلع لي بره.

وتلقى رئيس قسم شرطة أوسيم بلاغا بوجود خناقة بين مواطن وموظف في خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرير محضر وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وخلال الفترة الماضية، أثار مقطع فيديو داخل إحدى فروع شركة فودافون، غضبًا واسعًا، وذلك بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهرت اللقطات الخناقة وتبادل الطرفين اللكمات والضربات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news