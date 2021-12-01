مشهد مرعب داخل السيارة بعد نزهة لعائلة استرالية «صور»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحولت رحلة عائلية لاسرة استرالية إلى كابوس مرعب، بعد ان اكشفوا ضيفا مخيفا، وغير مرغوب فيا داخل سيارتهم، ولم تكن هذه العائلة التي قرر أفرادها قضاء يوم هاديء في احد المتنوهات ان ينتهي بهم المطاف وهم يطلبون النجدة ويفرون هاربين من المكان بعد عثورهم على ثعبان عملاق وقد التف بشكل مخيف على المرآة الأمامية للسائق

ونقلت وكالة «يو بي آي» عن جوش كاسل مسؤول في المتنزه، إن «هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل؛ بلغ طول الثعبان مترين، وتمّت السيطرة عليه ونقله إلى مركز متخصّص برعاية الزواحف بحسب موقع«سبق».

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