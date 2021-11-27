بعد أن عرض صورته وسعره ومواصفاته.. الأمن المصري يلقي القبض على "أب" باع ابنه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حالة من الصدمة عمت منطقة حلوان في مصر، أمس، بعد أن عرض أحد الآباء طفله البالغ من العمر 5 سنوات للبيع على فيسبوك.

ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك، حيث ألقت القبض أمس على الأب.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية أن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أب لقيامه بعرض طفله للبيع، مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل الاجتماعي تحت ستار التبني. كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات مفادها بأن الشخص عرض طفله للبيع أو التبني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عارضا صورته ومواصفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، ليتبين أنه يقيم في منطقة حلوان برفقة نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

كما كشفت مديرية أمن القاهرة أن لدى الأب سجل جنائي.

وأوضحت الوزارة أن الأب اعترف بفعلته عقب مواجهته خلال التحقيقات، قائلا إنه يمر بضائقة مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع تحت ستار التبني.

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