منيرة يوسف.. وفاة خامس مذيعة مصرية شهيرة في نوفمبر

نعت وسائل الإعلام المصرية الإذاعية الكبيرة منيرة يوسف التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، حيث من المقرر تشييعها من مستشفى المعلمين بالقاهرة.

وسيدفن جثمان الإذاعية الراحلة منيرة يوسف، بمقابر العائلة بطريق الفيوم، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد ومكان العزاء، بحسب " القاهرة 24 ".

والإعلامية منيرة يوسف هي كبيرة مذيعات الشباب والرياضة، وحصلت على ليسانس آداب لغة عبرية من جامعة القاهرة 1982، وحصلت على الدكتوراه الفخرية، ولديها ابنة وحيدة تعمل صحفية ومذيعة هي مريم سميح.

وتعد منيرة يوسف المذيعة الخامسة التي ترحل خلال شهر نوفمبر 2021، حيث توفي 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض بعد رحيل كلا من الإعلامية هدى شبانة، مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى.

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